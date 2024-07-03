Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:29, 3 июля 2024Россия

В России захотели создать «трезвые» города

В Свердловской области митрополит предложил создать «трезвые» города

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В России захотели создать «трезвые» города. С таким предложением выступил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг), пишет Ura.ru.

Свое предложение священнослужитель РПЦ объяснил обеспокоенностью тем фактом, что Свердловская область вышла из 20-ки самых трезвых российских регионов и опустилась, по разным данным, на 50-75 места.

«Здесь наша линия фронта, коли мы взялись за попечение о народной трезвости. И пока наши парни на передовой, мы обязаны обеспечить здесь, в тылу, безопасность их детей, невест, жен, отцов и матерей», — заявил Кульберг.

Митрополит предложил принять в регионе закон о «территориях трезвости», который позволит вводить в определенных муниципалитетах запрет на розничную продажу алкоголя.

Ранее в России предложили возродить одну советскую практику для борьбы с алкоголизмом. Речь шла о санаторно-курортном лечении.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      США пригрозили увеличить дальность ударов ВСУ по территории России. Как отреагирует Москва?

      Набиуллину сравнили с Тэтчер

      В Кабардино-Балкарии проведут фестиваль воздушных шаров

      Путин проведет переговоры с Си Цзиньпином

      В США назвали главного кандидата на замену Байдена

      НАТО расширит присутствие в Латвии

      Зеленский допустил новое контрнаступление ВСУ

      В Госдуме оценили идею ввести дополнительный выходной для одной категории граждан

      Наркодилеры получили срок за сбыт наркотиков российским военнослужащим

      Российскую чиновницу и двух бизнесменов осудили из-за падения ворот на ребенка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше