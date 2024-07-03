В Свердловской области митрополит предложил создать «трезвые» города

В России захотели создать «трезвые» города. С таким предложением выступил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг), пишет Ura.ru.

Свое предложение священнослужитель РПЦ объяснил обеспокоенностью тем фактом, что Свердловская область вышла из 20-ки самых трезвых российских регионов и опустилась, по разным данным, на 50-75 места.

«Здесь наша линия фронта, коли мы взялись за попечение о народной трезвости. И пока наши парни на передовой, мы обязаны обеспечить здесь, в тылу, безопасность их детей, невест, жен, отцов и матерей», — заявил Кульберг.

Митрополит предложил принять в регионе закон о «территориях трезвости», который позволит вводить в определенных муниципалитетах запрет на розничную продажу алкоголя.

Ранее в России предложили возродить одну советскую практику для борьбы с алкоголизмом. Речь шла о санаторно-курортном лечении.