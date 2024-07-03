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14:49, 3 июля 2024Россия

В российской школе спрятали на складе купленные по нацпроекту ноутбуки

В Петербурге в школе № 203 спрятали на складе купленные по нацпроекту ноутбуки

Фото: LOGAN WEAVER | @LGNWVR / Unsplash

В Красносельском районе Санкт-Петербурга в школе № 203 спрятали на складе ноутбуки, купленные по нацпроекту. Об этом сообщили 78.ru в местной прокуратуре.

Сотрудники ведомства выяснили, что российское образовательное учреждение заключило госконтракты на поставку ноутбуков и программно-аппаратного комплекса на общую сумму более двух миллионов рублей. Товары были оплачены и поставлены.

В ходе проверки удалось установить, что 34 ноутбука, предназначенных для учащихся, не используются по назначению. Техника находится в коробках в складском помещении.

Руководство школы не решало вопрос о соответствии поставленного оборудования техническим характеристикам, его совместимости для целей использования, поставщик о недостатках поставленного товара в известность поставлен не был.

Ранее сообщалось, что в Перми мошенники обокрали 62-летнюю заместителя директора школы на 2 миллиона 200 тысяч рублей.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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