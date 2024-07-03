В США назвали помощь Украине путем к катастрофе

Военный аналитик ДиМино назвал помощь Украине путем к катастрофе

Военная помощь США Украине является путем к катастрофе, которая не соответствует интересам ни Киева, ни Вашингтона. Об этом заявил военный аналитик Майкл ДиМино в статье для аналитического центра Defense Priorities.

«Зацикленность на военной помощи как на панацее и игнорирование структурных и стратегических проблем, с которыми сталкивается Киев, — это короткий путь к катастрофе, которая не соответствует интересам ни Украины, ни США», — отмечает эксперт.

По его мнению, Украине не удастся вернуть территории военной силой, «несмотря на продолжающийся поток западной помощи». Он добавил, что США «наступают на те же грабли»: вместо того, чтобы искать дипломатические пути урегулирования конфликта, Вашингтон призывает дождаться эффекта от очередных поставок вооружений Киеву.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на министра обороны США Ллойда Остина сообщило, что США намерены объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 2,3 миллиарда долларов. По словам главы Пентагона, новый пакет будет включать противотанковое оружие и системы противовоздушной обороны (ПВО), а также позволит ускорить закупку систем ПВО NASAMS и Patriot.