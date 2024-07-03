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18:00, 3 июля 2024Мир

В США рассказали о потере Украиной территории с венгерским населением

Риттер: Орбан намекнул, что Украина может потерять территорию, где живут венгры

Фото: Kirill Chubotin / Globallookpress.com

Во время визита в Киев премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы намекнул президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Киев может потерять территорию, на которой живут венгры. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Youtube-канала «Judging Freedom».

По его словам, на Украине проживает значительное количество венгров, которых затрагивает мобилизация, проводимая украинским правительством.

«И я думаю, что Орбан сейчас, глядя на изменение политической ситуации, чувствует себя вправе прийти и требовать от Зеленского прекратить эти действия [мобилизацию] там, а не то эта часть Украины может перестать быть частью Украины, когда все пойдет наперекосяк», — отметил эксперт.

Экс-разведчик подчеркнул, что глава венгерского правительства намекнул Зеленскому, что если Киев не может позаботиться об этом народе, то это может сделать Будапешт. Он выразил мнение, что внутриполитические проблемы в Евросоюзе позволяют Орбану диктовать Зеленскому свои условия.

Ранее Риттер заявил, что атака Украины на Севастополь является фактически нападением США на Россию. По его мнению, именно Вашингтон «уполномочил Киев нанести удар по Севастополю», используя при этом американское оружие.

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      Виктория Кондратьева
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