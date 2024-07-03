В США заявили о раздумьях Байдена о продолжении предвыборной гонки

NYT: Байден оценивает, нужно ли ему продолжать предвыборную гонку после дебатов

Президент США Джо Байден оценивает, нужно ли ему продолжать предвыборную гонку после неудачного выступления на дебатах. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным издания, Байден рассказал своему стороннику об осведомленности, что он, возможно, не сможет спасти свою кандидатуру, «если в ближайшие дни не убедит общественность в том, что он готов к этой работе».

«Этот разговор — первый публичный признак того, что президент серьезно размышляет о том, сможет ли он восстановиться после разрушительного выступления на дебатах в Атланте в четверг», — говорится в материале.

«Он знает, что если у него будет еще два таких мероприятия, мы окажемся совсем в другом месте», — рассказал сторонник Байдена изданию. При этом отмечается, что Байден планирует восстановить доверие избирателей во время предстоящего интервью для ABC News.

Дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом состоялись 27 июня на телеканале CNN. По оценкам зрителей и экспертов, выступление Байдена стало провальным для действующего главы государства.