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19:57, 3 июля 2024Бывший СССР

В ВСУ высказались о реакции властей на возможное поражение Украины

Экс-майор ВСУ Лапин: власти Украины обвинят военных в поражении

Фото: Alina Smutko / Reuters

Политики и власти Киева будут обвинять военных в поражении Украины в конфликте. Такое заявление сделал майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Игорь Лапин, передает РИА Новости.

«Нам будут говорить, что мы не так воевали. Нам это постоянно будут закидывать», — заявил Лапин, добавив, что впоследствии политики заявят, что не посылали их воевать вовсе.

Он порассуждал, что военных назначат виновными по той причине, что населению страны нужно будет объяснить причины провала в конфликте: «Кто виноват, что мы проиграли? Кто виноват, что война длилась не две-три недели?»

Ранее член делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Олег Бушуев заявил, что потери среди ВСУ могут возрасти ближе к саммиту НАТО в июле.

По его словам, украинские власти продолжают насильственную мобилизацию, выполняя установки кураторов с Запада, хотя и она, и продолжающиеся поставки западного вооружения не переломят негативные тенденции на поле боя для ВСУ.

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      Валентин Карант
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