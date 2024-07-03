В ВСУ высказались о реакции властей на возможное поражение Украины

Экс-майор ВСУ Лапин: власти Украины обвинят военных в поражении

Политики и власти Киева будут обвинять военных в поражении Украины в конфликте. Такое заявление сделал майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Игорь Лапин, передает РИА Новости.

«Нам будут говорить, что мы не так воевали. Нам это постоянно будут закидывать», — заявил Лапин, добавив, что впоследствии политики заявят, что не посылали их воевать вовсе.

Он порассуждал, что военных назначат виновными по той причине, что населению страны нужно будет объяснить причины провала в конфликте: «Кто виноват, что мы проиграли? Кто виноват, что война длилась не две-три недели?»

Ранее член делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Олег Бушуев заявил, что потери среди ВСУ могут возрасти ближе к саммиту НАТО в июле.

По его словам, украинские власти продолжают насильственную мобилизацию, выполняя установки кураторов с Запада, хотя и она, и продолжающиеся поставки западного вооружения не переломят негативные тенденции на поле боя для ВСУ.