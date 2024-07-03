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22:50, 3 июля 2024Мир

Во Франции назвали предложение Орбана по Украине шокирующим

Филиппо: идея Орбана о прекращении огня на Украине шокировала сторонников войны

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Предложение венгерского премьер-министра Виктора Орбана о прекращении огня на Украине шокировало выступающих за продолжение боевых действий. О реакции на идею политика рассказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.

«Это шокировало всех здравомыслящих людей, которые хотят войны», — съязвил он. Филиппо добавил, что озвученное Орбаном предложение является единственным здравым способом урегулирования российско-украинского конфликта.

Ранее премьер Венгрии сообщил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не понравилась его идея о прекращении огня. По его словам, украинский лидер призвал «поразмышлять об этом».

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      Марина Совина
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