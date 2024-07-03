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19:25, 3 июля 2024Забота о себе

Врачи назвали признаки опасных для здоровья солнечных ожогов

Дерматолог Танг назвала опасным солнечный ожог более 30 процентов кожи

Фото: Opat Suvi / Shutterstock / Fotodom

Дерматологи Дженнифер Танг и Кевин Бойд назвали признаки опасного для здоровья солнечного ожога, требующего срочной медицинской помощи. Их советы цитирует HuffPost.

По словам Танг, обратиться к врачу необходимо, если на солнце обгорело более 30 процентов кожи. Также лучше проконсультироваться с врачом при образовании волдырей. «Когда вы утрачиваете значительную ​​часть кожного барьера, организм больше не можете регулировать температуру и теряет много воды», — объяснила врач. Она уточнила, что в таком состоянии важно предотвратить обезвоживание и обработать рану.

Бойд добавил, что срочной медицинской помощи требуют ожоги, которые сопровождаются тепловым ударом. В этом случае, пояснил врач, человек ощущает сильное недомогание. У него может подняться температура выше 39 градусов, появляется спутанность сознания, обезвоживание и учащенный пульс.

В заключение Танг отметила, что у некоторых людей кожа менее восприимчива к солнечным лучам. По ее словам, у них могут не появляться ожоги, но это не означает, что они не испытывают вредного воздействия ультрафиолета. «Даже без солнечных ожогов воздействие солнца повышает риск рака кожи», — предупредила дерматолог.

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      Екатерина Улитина
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