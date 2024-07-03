Сальдо: ВСУ повторно атаковали тушивших пожар на хлебопекарне в Алешках людей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно атаковали при помощи FPV-дронов работников хлебопекарни в Алешках Херсонской области, тушивших пожар на предприятии после удара со стороны украинских военных. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, украинские операторы дронов начали охотиться за отдельными людьми. Жертвами атаки ВСУ стали двое сотрудников пекарни, еще одна работница предприятия получила ранения. В результате ударов серьезно пострадало единственное предприятие, производящее хлебобулочные изделия для жителей Алешек.

«Безусловно, это теракт и гнусное военное преступление. Своими действиями враг явно хочет показать нам, что гражданских лиц для него не существует и он готов на любое варварство. Это плохо закончится для самих киевских боевиков, которые будут беспощадно уничтожены», — написал Сальдо.

В июне 2024 года ВСУ уже атаковали здание хлебопекарни в Алешках. По заявлениям главы Херсонской области, 11 июня украинские военные при помощи дронов атаковали хлебопекарню и здание водоканала, чтобы оставить жителей города без воды и хлеба.