Захарова назвала слова Киева о мире мемами и клише

Захарова: слова Киева о мире являются только мемами и клише

Слова Киева о мире являются ширмами, клише и мемами, которые как тезисы должны быть заучены и произнесены. Так прокомментировала отказ Киева от предложения венгерского премьера Виктора Орбана о прекращении огня до старта переговоров с Россией официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Все слова о мире — это только слова-прикрытия, это только слова-ширмы, это только слова-клише, мемы это слова, которые как тезисы должны быть заучены и произнесены. Цель-то одна. Она была озвучена коллективным Западом — это нанесение стратегического поражения России», — сказала она.

Захарова добавила, что Зеленский является инструментом США, который «несколько раз перепродавали». По ее словам, ожидать другого в такой ситуации, учитывая запрет на переговоры с Россией, наивно.

Во вторник, 2 июля, в ходе визита в Киев премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность прекращения конфликта до начала мирных переговоров с Россией. Впоследствии замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что украинские власти отклоняют данное предложение.