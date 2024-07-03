Жители Киевской области пожаловались на отсутствие мобильной связи

Киевская ОВА: жители пожаловались на отсутствие мобильной связи

Жители Киевской области Украины пожаловались на отсутствие мобильной связи во время отключений света. Об этом сообщила Киевская областная военная администрация (ОВА) в своем Telegram-канале.

«Все базовые станции оснащены аккумуляторными батареями нового типа, которые должны обеспечивать бесперебойную работу сети в течение нескольких часов. Однако в некоторых местах связь после отключения света исчезает или сразу, или уже через час», — говорится в сообщении.

По словам главы ОВА Руслана Кравченко, причиной этого является невозможность перезарядки батарей из-за длительных отключений электроэнергии. Он также подчеркнул, что их ресурс исчерпывается и некоторые из них не выдерживают даже 4-х часов работы. Чиновник отметил, что сейчас существует необходимость увеличить количество генераторов на предоставляющих связь станциях.

Ранее украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что Украина запросила аварийную помощь в энергетике из Венгрии, Польши и Словакии. В компании также пояснили, что новые отключения связаны не только с ударами Российской армии, но и с температурой и воздействием жары на высоковольтное оборудование и линии электропередачи.