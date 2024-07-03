Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:14, 3 июля 2024Бывший СССР

Жители Киевской области пожаловались на отсутствие мобильной связи

Киевская ОВА: жители пожаловались на отсутствие мобильной связи

Фото: Thomas Peter / Reuters

Жители Киевской области Украины пожаловались на отсутствие мобильной связи во время отключений света. Об этом сообщила Киевская областная военная администрация (ОВА) в своем Telegram-канале.

«Все базовые станции оснащены аккумуляторными батареями нового типа, которые должны обеспечивать бесперебойную работу сети в течение нескольких часов. Однако в некоторых местах связь после отключения света исчезает или сразу, или уже через час», — говорится в сообщении.

По словам главы ОВА Руслана Кравченко, причиной этого является невозможность перезарядки батарей из-за длительных отключений электроэнергии. Он также подчеркнул, что их ресурс исчерпывается и некоторые из них не выдерживают даже 4-х часов работы. Чиновник отметил, что сейчас существует необходимость увеличить количество генераторов на предоставляющих связь станциях.

Ранее украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что Украина запросила аварийную помощь в энергетике из Венгрии, Польши и Словакии. В компании также пояснили, что новые отключения связаны не только с ударами Российской армии, но и с температурой и воздействием жары на высоковольтное оборудование и линии электропередачи.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Китай ответил на идею Финляндии закончить конфликт на Украине одним звонком. Готов ли Пекин пойти на это?

      Нефтегазовые доходы России упали

      Неизвестные вытащили из скалы легендарный меч рыцаря Роланда и скрылись

      На Украине назвали возможное последствие отключений света зимой

      Глава Энергодара рассказал об угрозе городу после атаки ВСУ

      Фанаты вновь заподозрили бывшую возлюбленную Тимати в анорексии из-за нового видео

      Гроб с российским ветераном пришлось переправлять на лодке из-за отсутствия моста

      Россиянка пошла в лес и неожиданно нашла там «шерстяной фаллос»

      Словакия отказалась отправлять солдат на Украину

      Кабмин Литвы признал допустимость использования кассетных боеприпасов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше