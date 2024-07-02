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11:53, 2 июля 2024Бывший СССР

Украина запросила аварийную помощь из энергосистем стран Европы

«Укрэнерго»: Украина запросила аварийную помощь из Венгрии, Польши и Словакии

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Украина запросила аварийную помощь в энергетике из Венгрии, Польши и Словакии. Об этом сообщила компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

«В вечерние часы для уменьшения объема ограничений потребления и поддержки резервов в энергосистеме Украина привлекала аварийные поставки электроэнергии из Венгрии, Польши, Словакии», — указано в сообщении.

Помимо этого, в компании сообщили, что без энергопитания остаются 491 населенный пункт, а новые обесточивания, кроме ударов, связаны с высокой температурой и воздействием жары на высоковольтное оборудование и линии электропередачи.

Ранее стало известно, что Украина получает меньше электроэнергии из Европы, чем раньше, из-за возросшего потребления на фоне жаркой погоды. По словам главы правления компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, у соседей Украины в связи с жарой снизились возможности делиться электроэнергией — импорт электричества из стран Европы в настоящий момент «не находится на максимальных отметках».

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      Валентин Карант
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