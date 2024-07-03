Звезда российской эстрады отреагировала на слухи о завершении карьеры

Лада Дэнс опровергла слухи о том, что она завершает музыкальную карьеру

Российская певица Лада Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова) отреагировала на слухи об уходе на пенсию. Ее цитирует MK.RU.

Отмечается, что новости об окончании музыкальной карьеры артистки появились на нескольких информационных ресурсах. По словам звезды эстрады, подобные материалы очень мешают ее работе. «Так что собираю документы и пойду в суд», — сказала исполнительница.

Певица вспомнила случай, когда ей позвонил журналист с вопросом о том, возвращается ли она на сцену. По словам Волковой, эти слова разозлили ее, так как она с нее не уходила. «Я никогда не прекращала выступать, потому что музыка — мой основной источник дохода. У меня все-таки дети, а я в семье и мама и папа», — уточнила артистка.

Ранее Лада Дэнс рассказала о восстановлении после ДТП. По ее признанию, она не привыкла долго болеть, поэтому сразу же начала на больничной койке выполнять несложные упражнения.

