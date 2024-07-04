Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:59, 4 июля 2024Бывший СССР

Наемники обстреляли пункт выдачи гумпомощи в ДНР

РИА Новости: грузинские наемники обстреливали пункт выдачи гумпомощи в Торецке
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Stringer / Reuters

Грузинские наемники обстреливали пункт выдачи гуманитарной помощи в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Торецк в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости сообщил беженец.

Он рассказал, что в результате атаки пострадали несколько человек. «Когда приехали посмотреть украинские военные, местные жительницы на них накинулись и стали их ругать, обвинять в обстреле, потому что все слышали, с какой стороны были произведены выстрелы», — добавил он. Как утверждает беженец, бойцы ВСУ ответили, что не имеют отношения к артобстрелу, и его совершили грузинские наемники.

По словам собеседника агентства, в городе замечали поляков и французов. «Поляки были как палачи, если украинцы не хотели обстреливать поселок, (...) этих поляков можно было попросить в любой момент», — добавил он.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая рассказала, что ВСУ сдают позиции из-за катастрофической ситуации с пополнением действующих бригад и созданием новых.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные ликвидировали в зоне СВО наемника из Португалии. Он запомнился казнью сдавшегося в плен бойца

      Американка купила фастфуд и возмутилась полученным чеком

      Известный российский актер назвал преимущество Москвы перед Нью-Йорком

      Российский военный решил уклониться от службы и получил пять лет колонии

      Названы главные проблемы российской экономики

      В Госдуме предложили разрешить водить автомобиль людям с ампутированными руками

      Украинских командиров уличили в сокрытии причин потерь ВСУ

      Продажи ноутбуков в России резко выросли

      Любовник раскрыл новые секреты королевы Испании

      Россиянин побывал в Таджикистане и удивился местным заправкам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше