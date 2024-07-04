РИА Новости: грузинские наемники обстреливали пункт выдачи гумпомощи в Торецке

Грузинские наемники обстреливали пункт выдачи гуманитарной помощи в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Торецк в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости сообщил беженец.

Он рассказал, что в результате атаки пострадали несколько человек. «Когда приехали посмотреть украинские военные, местные жительницы на них накинулись и стали их ругать, обвинять в обстреле, потому что все слышали, с какой стороны были произведены выстрелы», — добавил он. Как утверждает беженец, бойцы ВСУ ответили, что не имеют отношения к артобстрелу, и его совершили грузинские наемники.

По словам собеседника агентства, в городе замечали поляков и французов. «Поляки были как палачи, если украинцы не хотели обстреливать поселок, (...) этих поляков можно было попросить в любой момент», — добавил он.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая рассказала, что ВСУ сдают позиции из-за катастрофической ситуации с пополнением действующих бригад и созданием новых.