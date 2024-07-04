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13:18, 4 июля 2024Ценности

Бывшая «Мисс Вселенная» объяснила отказ от косметики в день свадьбы

Модель Оливия Калпо отказалась от туши на свадьбе ради естественности

Фото: Alberto Terenghi / Globallookpress.com

Американская модель и актриса, бывшая участница конкурсов «Мисс США — 2012» и «Мисс Вселенная — 2012» Оливия Калпо объяснила причину отказа от косметики в день своей свадьбы. Соответствующее интервью публикует Vogue.

32-летняя знаменитость рассказала, что на бракосочетании с 29-летним игроком в американский футбол Кристианом Маккефри не использовала тушь, карандаш для губ и средства для бровей. По ее словам, она хотела добиться максимально естественного внешнего вида.

«Я никогда не чувствовала себя более прекрасной, чем в своем церемониальном платье и под фатой — мне действительно хотелось, чтобы простота каждого компонента идеально гармонировала», — объяснила она.

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Звезда также заявила, что выбрала длинное платье Dolce & Gabbana с круглым вырезом, объемной юбкой и пуговицами на спине в минималистичном стиле. Свой образ Калпо хотела видеть нежным и без сексуальных элементов. «Когда я думаю о Кристиане, о том, что он любит, и о моментах, когда он считает меня самой красивой, я представляю себе что-то вроде этого: вневременное, закрытое и элегантное», — заключила она.

В апреле бывшая «Мисс Вселенная» ответила на слухи о пластике. Знаменитость рассказала, что никогда прежде не прибегала к хирургическим вмешательствам, однако не осуждает тех, кто улучшал внешность таким способом.

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      Екатерина Ештокина
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