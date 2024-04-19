Бывшая «Мисс Вселенная» ответила на слухи о пластике

Американская модель и актриса, бывшая участница конкурсов «Мисс США — 2012» и «Мисс Вселенная — 2012» Оливия Калпо ответила на слухи о пластике. Соответствующая информация появилась в ее TikTok.

31-летняя знаменитость рассказала, что никогда прежде не прибегала к хирургическим вмешательствам, однако не осуждает тех, кто улучшал внешность таким способом. Она также заявила, что не удаляла комки Биша и не вводила филлеры в зону щек и челюсти.

В то же время звезда призналась, что увеличивала губы, а также колола ботокс в область висков и подбородка. «Раньше я вводила филлеры в щеки, но это было много лет назад. Теперь я не хочу, чтобы мое лицо было таким впалым», — подчеркнула она.

В заключение манекенщица пояснила, что все процедуры делает ради предстоящей свадьбы. Известно, что в апреле 2023 года Калпо обручилась с 27-летний игроком в американский футбол Кристианом Маккаффри.

В марте бывшая «Мисс Вселенная» назвала любимую вещь в гардеробе. 31-летняя знаменитость рассказала, что ее шкаф полон купальников. Однако среди всех вариантов она выделила тот, в котором она снялась для популярного спортивного журнала в 2020 году.