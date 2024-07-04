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12:20, 4 июля 2024Ценности

Бывшая возлюбленная Тома Круза поделилась снимками в нижнем белье

Светская львица Эльсина Хайрова поделилась снимками в кружевном нижнем белье

Фото: @elsina_k

Бывшая возлюбленная американского актера Тома Круза, фотомодель Эльсина Хайрова поделилась снимками в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах светская львица предстала в кружевном бюстгальтере и трусах черного цвета с высокой посадкой. При этом она надела капроновые колготки в тон нижнему белью.

Для фотосессии визажисты сделали ей легкий макияж глаз и нанесли на губы розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в аккуратные локоны.

В марте анонимный инсайдер раскрыл причину расставания Тома Круза и Эльсины Хайровой. Выяснилось, что возлюбленным пришлось завершить роман из-за бывшего мужа светской львицы, алмазного магната Дмитрия Цветкова.

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      Карина Черных
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