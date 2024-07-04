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11:24, 4 июля 2024Культура

Дети Анджелины Джоли обеспокоились ее состоянием после развода

Дети актрисы Анджелины Джоли обеспокоились ее худобой после развода

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Дети голливудской актрисы Анджелины Джоли обеспокоились ее состоянием после развода с Брэдом Питтом. Об этом сообщает In Touch Weekly со ссылкой на инсайдера.

Собеседник издания заявил, что из-за стресса у звезды начались проблемы с питанием. «Ей трудно даже проглотить протеиновый коктейль, не говоря уже о полноценном приеме пищи», — рассказал он.

Инсайдер отметил, что Джоли не придерживается правильных пищевых привычек, которые сама же пропагандирует в своей семье. В результате дети вынуждены готовить актрисе. «Их очень расстраивает видеть ее такой худой. Они все обеспокоены», — уточнил он.

Ранее был раскрыт вес Джоли. Анонимный источник из близкого окружения знаменитости рассказал, что она знает, что выглядит чересчур худой. Однако, по словам инсайдера, Джоли устраивает ее внешний вид.

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      Мария Рюрикова
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