Дети Анджелины Джоли обеспокоились ее состоянием после развода

Дети актрисы Анджелины Джоли обеспокоились ее худобой после развода

Дети голливудской актрисы Анджелины Джоли обеспокоились ее состоянием после развода с Брэдом Питтом. Об этом сообщает In Touch Weekly со ссылкой на инсайдера.

Собеседник издания заявил, что из-за стресса у звезды начались проблемы с питанием. «Ей трудно даже проглотить протеиновый коктейль, не говоря уже о полноценном приеме пищи», — рассказал он.

Инсайдер отметил, что Джоли не придерживается правильных пищевых привычек, которые сама же пропагандирует в своей семье. В результате дети вынуждены готовить актрисе. «Их очень расстраивает видеть ее такой худой. Они все обеспокоены», — уточнил он.

Ранее был раскрыт вес Джоли. Анонимный источник из близкого окружения знаменитости рассказал, что она знает, что выглядит чересчур худой. Однако, по словам инсайдера, Джоли устраивает ее внешний вид.