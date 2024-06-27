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18:42, 27 июня 2024Ценности

Раскрыт вес Анджелины Джоли

In Touch Weekly: американская актриса Анджелина Джоли весит около 44 килограммов

Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

Раскрыт вес американской актрисы и режиссера Анджелины Джоли. Соответствующий материал публикует издание In Touch Weekly.

Анонимный источник из близкого окружения знаменитости рассказал, что она знает, что выглядит чересчур худой. Однако, по словам инсайдера, Джоли устраивает ее внешний вид. Кроме того, когда знаменитость носит откровенные наряды, она готова к массовым обсуждениям и критике, уточнил источник.

«Энджи любит свое тело и то, как она выглядит, и ей нравится выставлять это напоказ», — заявил собеседник издания, добавив, что звезда весит около 44 килограммов.

Ранее в июне российская телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на лишний вес со словами «нажрала пять килограммов». Авторы Telegram-канала «НеМалахов» обратили внимание на пост знаменитости, в котором она написала: «Доброго дня, толстые. Худых не касается».

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      Екатерина Ештокина
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