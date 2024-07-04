Известный телеведущий пожаловался на трудности жизни с инвалидностью

Британский телеведущий Холмс рассказал, что за ним ухаживает сиделка

Известный британский телеведущий Имонн Холмс пожаловался на трудности жизни с инвалидностью. В эфире новостного телеканала GB News 64-летний журналист сообщил, что за ним ухаживает сиделка, передает Daily Mail.

«Я инвалид уже примерно полтора года, и мне нужна помощь сиделки, чтобы делать самые простые вещи. Это унизительно, но, слава Богу, что существуют сиделки», — заявил Холмс.

Отмечается, что ведущий испытывает хронические боли в спине, из-за чего вынужден передвигаться в инвалидном кресле.

Ранее канадская телеведущая Келти Найт (в девичестве — Коллин) рассказала, что перенесла операцию по удалению матки. Она уточнила, что ей пришлось пойти на это из-за неизлечимого заболевания.