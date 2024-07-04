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14:36, 4 июля 2024Россия

Для посетителей выставки «Россия» подготовили подарки

18 миллионов гостей посетили выставку «Россия»

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Международную выставку-форум «Россия» посетили 18 миллионов человек. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

18-миллионным гостем выставки стала 12-летняя Елизавета Савина, приехавшая из Владимира вместе с родителями и 7-летним братом Макаром. Юбилейным гостям вручили уникальный подарок — трехдневное путешествие в Омскую область. Для семьи Савиных подготовили несколько экскурсий, на которых они смогут познакомиться с историческими местами Омска. Также их пригласили в Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля и на экскурсию на «G-Drive Арену».

«До закрытия Выставки осталось ровно пять дней. Поток посетителей растет. Я хочу сказать всем нашим гостям огромное спасибо за такое внимание и любовь. И большое спасибо нашим регионам, которые помогают в организации подарков для юбилейных гостей. Сегодня Омская область», — рассказала генеральный директор выставки Наталья Виртуозова.

Ранее эксперты оценили объединяющую роль выставки «Россия» для жителей страны. Исполнительный директор «Минченко консалтинг» Евгения Стулова подчеркнула высокое значение уровня и качества коммуникаций между участниками выставки и ее гостями.

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      Варвара Кошечкина
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