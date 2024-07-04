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09:19, 4 июля 2024Мир

Команда Байдена приняла ультиматум представителей Демократической партии

WP: Байден обязался доказать демократам свою пригодность для участия в выборах

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Команда действующего президента США Джо Байдена и сам политик приняли ультиматум представителей Демократической партии, согласно которому им необходимо быстро доказать пригодность лидера для участия в выборах, чтобы не столкнуться с усилиями по принуждению его к отставке. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По словам двух источников газеты, растущая обеспокоенность главных спонсоров и старших партийных стратегов, включая некоторых советников самого Байдена, побудила американского лидера в последние дни начать обращаться к союзникам, чтобы признать, что он находится в трудном положении и ему необходимо доказать избирателям, что он готов к этой работе.

При этом даже безупречные выступления на предстоящей неделе не смогут спасти его, если в результатах публичных и внутренних опросов появятся «существенные трещины».

Ранее данные опроса The Wall Street Journal показали, что большинство американцев считают действующего президента слишком старым для того, чтобы руководить страной. Такое мнение высказали 80 процентов опрошенных. 56 процентов респондентов полагают, что кандидат-республиканец Дональд Трамп также не справится с обязанностями главы государства из-за преклонного возраста.

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      Семен Александров
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