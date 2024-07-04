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16:39, 4 июля 2024Силовые структуры

Командир разведотделения ВСУ получил пожизненный срок за расстрел пяти мирных граждан

В ДНР пожизненный срок дали командиру ВСУ за приказ стрелять по мирным жителям

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к пожизненному заключению 30-летнего командира разведывательного отделения 36-й отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Мирослава Черномора. Об этом в четверг, 4 июля, сообщает Генеральная прокуратура Российской Федерации.

Как установил суд, в апреле 2022 года Черномор, находясь на боевой позиции в Мариуполе, заметил пять мирных граждан и приказал подчиненным застрелить их. Военнослужащие исполнили приказ и открыли огонь из автоматов по бежавшим людям. Четверо получили несовместимые с жизнью ранения, одному удалось спастись.

Дело расследовалось по статьям об убийстве двух и более лиц по мотивам политической, идеологической ненависти и жестоком обращении с гражданским населением. Черномору предстоит отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.

24 мая в ДНР к пожизненному лишению свободы за расстрел мирных жителей Мариуполя были приговорены четверо украинских военнослужащих.

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      Владимир Седов
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