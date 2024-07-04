Лукашенко поздравил американцев с Днем независимости и пригласил их в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил жителей США с Днем независимости и пригласил их посетить республику. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

«Несмотря на политические стереотипы, приглашаем вас заглянуть за горизонт, составить свое личное впечатление о Беларуси, оценить ее достижения. Уверен, многие будут приятно удивлены и захотят ближе познакомиться с нашей страной», — сказал он.

Лукашенко также поблагодарил «простых американцев» за помощь в борьбе с нацизмом в годы Второй мировой войны, послевоенном восстановлении страны и устранении последствий аварии на чернобыльской электростанции. Он подчеркнул, что Минск всегда исходил из важности конструктивных контактов с Вашингтоном, а период, когда такие контакты преобладали, «демонстрировал их бесспорную пользу для двух государств».

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что мир на Украине наступит при желании США. По его словам, Соединенные Штаты намерены «утопить Россию» в противодействии с Украиной, чтобы иметь возможность самостоятельно разобраться с Китаем.