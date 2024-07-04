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16:26, 4 июля 2024Экономика

Любовь к кофе назвали причиной невозможности разбогатеть

UPGrade: если пить кофе дома, то можно сэкономить тысячи рублей

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Если россиянин решил копить деньги, то ему стоит отказаться от некоторых привычных ежедневных покупок. Об этом заявил шеф-редактор образовательной платформы UPGrade Сергей Вересков. Его советы цитирует «Газета.Ru».

Он подсчитал, что в среднем кофе на вынос в Москве стоит 200-300 рублей. В месяц человек тратит на такое удовольствие около 6000 рублей. И это при условии, что он не покупает особенный кофе — по 400 рублей за стакан. Россиянин, желающий сэкономить, мог бы вместо этого пить очень хороший кофе дома. Это же касается приема пищи в кафе — домашняя готовка окажется куда выгоднее для семейного бюджета.

Не стоить спешить с покупками новинок из мира гаджетов и прочей техники, а также лишних продуктов про запас. К тому же так называемые «органические продукты» с пометкой «био» порой стоят в два раза дороже обычных.

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«Абонемент в фитнес-клуб можно оставить в списке семейных расходов, если только он реально используется по полной программе и приносит удовольствие и пользу», — сказал Вересков.

Опрос, проведенный в конце июня, показал, что каждый десятый россиянин ради экономии ездит на свой загородный участок, а не в теплые страны. У 14 процентов такое проведение отпуска уже вошло в привычку.

Больше 80 процентов россиян признались, что их дети экономят деньги, которые им выдают на карманные расходы. Постоянно копят только 20 процентов, а еще 64 процента делают это нерегулярно.

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      Кирилл Луцюк
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