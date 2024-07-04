Метеоролог оценил возможность появления смерча в Москве

Синоптик Тишковец: погода в столице может способствовать появлению смерча

Текущая погода в столице может способствовать появлению смерча, однако точно спрогнозировать это погодное явление невозможно. Об этом aif.ru заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам специалиста, в настоящее время наука не имеет возможности предсказывать такие редкие погодные явления заблаговременно. «Считается неплохим результатом спрогнозировать смерч или торнадо за несколько десятков минут», — сказал он.

Однако у появления торнадо есть природные предпосылки. Их возникновению может способствовать длительная жара — погода, наблюдаемая в столице уже почти неделю. При этом для появления торнадо необходимо грозовое облако, добавил синоптик. Тишковец уточнил, что, несмотря на жару и ожидающуюся в пятницу, 5 июля, грозу, не видит серьезных причин формирования этого погодного явления. Синоптик призвал москвичей не ждать торнадо.

Ранее синоптики российского Гидрометцентра предсказали в столице и Подмосковье в пятницу, 5 июля, шторм с ураганом, а также обратили внимание на вероятность появления смерчей.