Михаила Шаца оштрафовали в России

Комика Михаила Шаца оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Известного юмориста и телеведущего Михаила Шаца (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) оштрафовали за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщает РБК.

Сообщается, что комик не сопроводил необходимой маркировкой ролик на видеохостинге YouTube. Шацу назначили штраф в 30 тысяч рублей.

Ранее Шац пожаловался на трудности, связанные со статусом иностранного агента. Он заявил, что он обязан совершать много рутинных процедур, чтобы не столкнуться со штрафными санкциями.

Минюст включил юмориста в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. Вместе с ним статус иноагента получили блогер Кирилл Федоров (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), а также бывший муниципальный депутат Юлия Галямина (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов).