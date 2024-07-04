Кишиневские националисты предложили принять закон о люстрации для Приднестровья

Молдавские депутаты-националисты предлагают принять и применить в Приднестровье после реинтеграции закон о люстрации. Об этом заявил депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) Андрей Сафонов, передают РИА Новости.

По его словам, прорумынский национализм не исчез, поэтому Кишинев пытается уничтожить приднестровскую государственность и выдавить из региона нелояльных граждан, то есть почти всех приднестровцев.

Ранее депутат парламента Молдавии от правящей партии «Действие и солидарность» Оазу Нантой заявил, что эффективная реинтеграция страны потребует утверждения закона о люстрации приднестровского руководства. Он также предложил репатриировать тех, кто не хочет быть лояльным гражданином Молдавии.

До этого Молдавия отклонила предложенную ПМР декларацию об урегулировании отношений. По словам главы Приднестровья Вадима Красносельского, позиция молдавской стороны непонятна, так как она заявляет о желании установить мир, но при этом отказывается принять мирное соглашение.