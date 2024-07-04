Среда обитания
Все
13:52, 4 июля 2024Среда обитания

На Ставрополье нашли способ борьбы с опустыниванием

Ученые решили бороться с опустыниванием на Ставрополье с помощью агростепей

Фото: Markus Spiske / Unsplash

Российские власти разработали план спасения Ставропольского края от опустынивания с помощью высевания агростепей, сообщает «Российская газета».

Специалисты из лаборатории лугопастбищного кормопроизводства Всероссийского НИИ овцеводства и козоводства в сотрудничестве с Северо-Кавказским филиалом ФГБНУ «Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения РАН» предложили засеивать границы территорий, которые уже подверглись опустыниванию, специально отобранными растениями. Они должны хорошо адаптироваться к экстремальным условиям, восстанавливать растительный покров и предотвращать опустынивание.

В настоящее время в регионе стали пустыней больше 50 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Под угрозой наступления песков со стороны Дагестана и Калмыкии оказалась восточная часть региона — Левокумский, Нефтекумский, Степновский, Арзгирский и Курский округа, на которых расположено 6,8 процента площади сельхозугодий. Если процесс не остановить, он может привести к потере урожая и ежегодным убыткам на общую сумму около двух миллиардов рублей.

В России под угрозой опустынивания находятся Республика Калмыкия, Ставропольский край, а также Саратовская, Ростовская и Астраханская области. Наихудшая ситуация сложилась в Калмыкии, где в 2023 году на одного человека приходилось восемь деревьев.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал способ одномоментно прекратить конфликт с Украиной. Что для этого требуется?

      Россиянка пострадала из-за взрыва электровелосипеда

      В России начали испытания беспилотного «Зубила»

      Путина и Лукашенко накормили чебуреками, куырдаком и тушпарой

      В Госдуме предложили создать систему утилизации органического мусора

      Экс-директор Ротару раскрыл доходы певицы от отеля в Крыму

      Пожилой китаец отстал от туристической группы и без вести пропал в российском городе

      В московском метро мужчина напал на подростков и попал на видео

      Посол России в США вернется в Москву

      Россиянам назвали самые подорожавшие за год продукты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше