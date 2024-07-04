На Ставрополье нашли способ борьбы с опустыниванием

Ученые решили бороться с опустыниванием на Ставрополье с помощью агростепей

Российские власти разработали план спасения Ставропольского края от опустынивания с помощью высевания агростепей, сообщает «Российская газета».

Специалисты из лаборатории лугопастбищного кормопроизводства Всероссийского НИИ овцеводства и козоводства в сотрудничестве с Северо-Кавказским филиалом ФГБНУ «Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения РАН» предложили засеивать границы территорий, которые уже подверглись опустыниванию, специально отобранными растениями. Они должны хорошо адаптироваться к экстремальным условиям, восстанавливать растительный покров и предотвращать опустынивание.

В настоящее время в регионе стали пустыней больше 50 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Под угрозой наступления песков со стороны Дагестана и Калмыкии оказалась восточная часть региона — Левокумский, Нефтекумский, Степновский, Арзгирский и Курский округа, на которых расположено 6,8 процента площади сельхозугодий. Если процесс не остановить, он может привести к потере урожая и ежегодным убыткам на общую сумму около двух миллиардов рублей.

В России под угрозой опустынивания находятся Республика Калмыкия, Ставропольский край, а также Саратовская, Ростовская и Астраханская области. Наихудшая ситуация сложилась в Калмыкии, где в 2023 году на одного человека приходилось восемь деревьев.