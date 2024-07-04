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16:45, 4 июля 2024Экономика

Названо условие финансовой изоляции России

Набиуллина: может возникнуть риск финансовой изоляции России

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Риск финансовой изоляции Москвы связан со спросом на ее экспорт. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ее цитирует ТАСС.

По ее словам, изоляция может произойти только в том случае, если мировой рынок перестанет нуждаться в товарах российского экспорта. Пока они нужны, платежи проходят, а экономические субъекты во многих странах нуждаются в рынке РФ.

В феврале издание The New York Times констатировало, что попытки США добиться изоляции России провалились. Санкции не смогли подорвать ее экономическую и политическую стабильность. Причину этого видят в огромных запасах нефти и природного газа.

По мнению экспертов опрошенных Daily Mail, заморозка российских активов, исключение банков из мировых платежных систем и прекращение торговли укрепили отношения Москвы с Китаем и Ираном.

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