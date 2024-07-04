Названо условие финансовой изоляции России

Набиуллина: может возникнуть риск финансовой изоляции России

Риск финансовой изоляции Москвы связан со спросом на ее экспорт. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ее цитирует ТАСС.

По ее словам, изоляция может произойти только в том случае, если мировой рынок перестанет нуждаться в товарах российского экспорта. Пока они нужны, платежи проходят, а экономические субъекты во многих странах нуждаются в рынке РФ.

В феврале издание The New York Times констатировало, что попытки США добиться изоляции России провалились. Санкции не смогли подорвать ее экономическую и политическую стабильность. Причину этого видят в огромных запасах нефти и природного газа.

По мнению экспертов опрошенных Daily Mail, заморозка российских активов, исключение банков из мировых платежных систем и прекращение торговли укрепили отношения Москвы с Китаем и Ираном.