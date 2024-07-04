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12:26, 4 июля 2024Силовые структуры

Насильник-рецидивист получил пожизненный срок за расправу над российскими пенсионерками

В Нижегородской области насильник и убийца пенсионерок получил пожизненный срок

Фото: Марина Круглякова / Коммерсантъ

В Нижегородской области суд приговорил 42-летнего жителя к пожизненному заключению за изнасилование пенсионерок и расправу над ними. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что в июне 2023 года в лесополосе около деревни Филино Ивановской области мужчина напал на 63-летнюю женщину, которая собирала грибы. Мужчина изнасиловал ее, а после душил, пока потерпевшая не перестала подавать признаков жизни. Ее тело он прикопал, прикрыл ветками и поджег.

В том же месяце в Нижегородской области мужчина напал на пенсионерку 67 лет. После изнасилования он нанес ей множество ударов ножом и сбежал.

Отбывать наказание осужденный будет в колонии особого режима. Известно, что ранее он был судим.

3 июля суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) приговорил к пожизненному лишению свободы бывшего чиновника Минфина.

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      Илона Палей
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