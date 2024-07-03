Бывшего чиновника Минфина российского региона посадили пожизненно

Суд дал пожизненный срок экс-чиновнику Минфина ХМАО Чекину за убийство прокурора

Суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) приговорил к пожизненному лишению свободы бывшего начальника контрольно-ревизионного управления (КРУ) Минфина региона Юрия Чекина за организацию расправы на прокурором округа Юрием Бедериным в 2000 году. Об этом сообщает ТАСС.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии особого режима. Ему вменялось семь преступлений, но по части суд его оправдал.

На максимальном наказании Чекину настаивал прокурор автономного округа Евгений Ботвинкин.

По версии следствия, в 1990-х годах Чекин возглавлял КРУ и занимался бизнесом. Через свой кооператив он в течение 1993 года похитил 15,6 миллиона рублей, принадлежащих нефтегазодобывающему предприятию. Прокуратура возбудила против Чекина уголовное дело, и тогда он в отместку заказал расправу над руководителем надзорного ведомства Юрием Бедериным. 25 июля 2000 года киллер подкараулил его возле дома и несколько раз выстрелил. Ранения оказались летальными для прокурора.

Также Чекин организовал в 1996 и 1998 годах расправу над двумя знакомыми, которые пытались обмануть его с деньгами. Пятерых киллеров, выполнивших заказ Чекина, уже осудили за эти преступления.

Экс-чиновник долгие годы скрывался, проживая в ХМАО. Его задержали 26 октября после 20 лет розыска. Чекина сдал ФСБ собственный сын ради наследства.