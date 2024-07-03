Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:08, 3 июля 2024Силовые структуры

Бывшего чиновника Минфина российского региона посадили пожизненно

Суд дал пожизненный срок экс-чиновнику Минфина ХМАО Чекину за убийство прокурора

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) приговорил к пожизненному лишению свободы бывшего начальника контрольно-ревизионного управления (КРУ) Минфина региона Юрия Чекина за организацию расправы на прокурором округа Юрием Бедериным в 2000 году. Об этом сообщает ТАСС.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии особого режима. Ему вменялось семь преступлений, но по части суд его оправдал.

На максимальном наказании Чекину настаивал прокурор автономного округа Евгений Ботвинкин.

По версии следствия, в 1990-х годах Чекин возглавлял КРУ и занимался бизнесом. Через свой кооператив он в течение 1993 года похитил 15,6 миллиона рублей, принадлежащих нефтегазодобывающему предприятию. Прокуратура возбудила против Чекина уголовное дело, и тогда он в отместку заказал расправу над руководителем надзорного ведомства Юрием Бедериным. 25 июля 2000 года киллер подкараулил его возле дома и несколько раз выстрелил. Ранения оказались летальными для прокурора.

Также Чекин организовал в 1996 и 1998 годах расправу над двумя знакомыми, которые пытались обмануть его с деньгами. Пятерых киллеров, выполнивших заказ Чекина, уже осудили за эти преступления.

Экс-чиновник долгие годы скрывался, проживая в ХМАО. Его задержали 26 октября после 20 лет розыска. Чекина сдал ФСБ собственный сын ради наследства.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      В Дагестане запретили носить никаб. Ранее к этому призывал Бастрыкин

      В России резко вырос интерес к одному типу ремонта

      Силуанов высказался о поправках к проекту налоговых изменений

      Названа доля производимых в России лекарств

      79-летнего Эрика Клэптона сняли топлес на пляже

      Популярные мифы о способах быстро протрезветь развеяли

      ФСБ раскрыла способ незаконного сбора французом военных данных России

      На улицы Астаны вывели военную технику

      Хиллари Клинтон согласилась на сговор против Дональда Трампа

      Поставки российской нефти в Индию установили исторический рекорд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше