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12:11, 3 июля 2024Силовые структуры

Адвокат заявила об обжаловании пожизненного приговора российскому экс-чиновнику

Защита экс-чиновника Минфина ХМАО Чекина обжалует пожизненный приговор
Начало событий в новости Бывшего чиновника Минфина российского региона посадили пожизненно

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Защита намерена обжаловать пожизненный приговор бывшему начальнику контрольно-ревизионного управления (КРУ) Минфина по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Юрию Чекину за организацию расправы над прокурором округа Юрием Бедериным в 2000 году. Об этом РБК заявила адвокат осужденного Жанна Зеленкова.

Ранее 3 июля судья огласил решение, согласно которому экс-чиновника отправили в колонию особого режима. Ему вменялось семь преступлений, но по некоторым из них его оправдали.

На максимальном наказании Чекину настаивал прокурор автономного округа Евгений Ботвинкин.

По версии следствия, в 1990-х годах Чекин возглавлял КРУ и занимался бизнесом. Через свой кооператив он в течение 1993 года похитил 15,6 миллиона рублей, принадлежащих нефтегазодобывающему предприятию. Прокуратура возбудила против Чекина уголовное дело, и тогда он в отместку заказал расправу над руководителем надзорного ведомства Юрием Бедериным. 25 июля 2000 года киллер подкараулил его возле дома и несколько раз выстрелил. Ранения оказались летальными для прокурора.

Также Чекин организовал в 1996 и 1998 годах расправу над двумя знакомыми, которые пытались обмануть его с деньгами. Пятерых киллеров, выполнивших заказ Чекина, уже осудили за эти преступления.

Экс-чиновник долгие годы скрывался, проживая в ХМАО. Его задержали 26 октября после 20 лет розыска. Чекина сдал ФСБ собственный сын ради наследства.

Любовь Ширижик
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