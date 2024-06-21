Самому разыскиваемому россиянину запросили пожизненный срок за расправы

Прокурор запросил пожизненный срок Чекину за убийство прокурора ХМАО Бедерина

В суде Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО) состоялись прения сторон по уголовному делу одного из самых разыскиваемых преступников России Юрия Чекина, обвиняемого в расправе над прокурором округа Юрием Бедериным в 2000 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в окружной прокуратуре.

Прокурор автономного округа Евгений Ботвинкин просил суд приговорить Чекина к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Подсудимому вменяется семь преступлений.

По версии следствия, в 1990-х годах Чекин руководил контрольно-ревизионным управлением Минфина в ХМАО. При этом у него был кооператив, через который он в течение 1993 года похитил 15,6 миллиона рублей, принадлежащих нефтегазодобывающему предприятию. За это прокуратура возбудила против Чекина уголовное дело. В отместку за уголовное преследование он заказал прокурора Юрия Бедерина. 25 июля 2000 года киллер подкараулил его возле дома и несколько раз выстрелил. Также Чекин организовал в 1996 и 1998 годах расправу над двумя знакомыми, которые пытались обмануть его с деньгами. Пятерых киллеров, выполнивших заказ Чекина, уже осудили за эти преступления.

Сам он долгие годы скрывался, проживая в ХМАО. Его задержали 26 октября после 20 лет розыска. Чекина сдал ФСБ собственный сын ради наследства.