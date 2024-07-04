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10:05, 4 июля 2024Путешествия

Опоздавший на самолет россиянин решил сорвать рейс звонком

Россиянин решил сорвать рейс Екатеринбург — Пенза сообщением о минировании

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Россиянин, опоздавший на самолет в Екатеринбурге, решил сорвать рейс сообщением о минировании. Об этом сообщил портал «Форпост».

Инцидент произошел вечером 3 июля на рейсе из аэропорта Кольцово в Пензу. Один из пассажиров Superjet-100 не успел на посадку и сделал звонок о бомбе на борту воздушного судна.

В результате людей высадили из лайнера для проведения проверки. Опасных веществ в самолете не нашли, а нарушителя вычислили и задержали. По данным FlightRadar, в итоге борт отправился в аэропорт назначения с задержкой почти на два часа.

Вылет другого самолета из Екатеринбурга в Кемерово сорвался из-за пассажирки, которой стало плохо на борту. У 17-летней россиянки упало давление, и она потеряла сознание.

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      Мария Борисова
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