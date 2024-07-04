Оскорбивший безногого ветерана ВСУ оказался советником по евроинтеграции

Советника по евроинтеграции уволили за оскорбление безногого ветерана ВСУ

Внештатный советник вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции Вадим Шевченко, оскорбивший безногого ветерана Вооруженных сил Украины (ВСУ), уволен с должности. Об этом сообщили в офисе чиновника, передает издание «Общественное».

Мужчина пришел с собакой на прием к ветеринару Алексею Притуле — инвалиду и бывшему участнику боевых действий. Посетитель вел себя спокойно, пока не получил отказ от врача на просьбу встать при осмотре питомца. Когда ветеринар показал протезы, Шевченко громко оскорбил его и вышел из кабинета.

Позже полиция составила на него протокол об административном правонарушении. Шевченко извинился и сказал, что не заметил протезов ветеринара.

Ранее Притула рассказал, что эта ситуация является иллюстрацией «подводных камней», с которыми сталкиваются вернувшиеся с фронта солдаты с инвалидностью.