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12:32, 4 июля 2024Бывший СССР

Оскорбивший безногого ветерана ВСУ оказался советником по евроинтеграции

Советника по евроинтеграции уволили за оскорбление безногого ветерана ВСУ

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Внештатный советник вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции Вадим Шевченко, оскорбивший безногого ветерана Вооруженных сил Украины (ВСУ), уволен с должности. Об этом сообщили в офисе чиновника, передает издание «Общественное».

Мужчина пришел с собакой на прием к ветеринару Алексею Притуле — инвалиду и бывшему участнику боевых действий. Посетитель вел себя спокойно, пока не получил отказ от врача на просьбу встать при осмотре питомца. Когда ветеринар показал протезы, Шевченко громко оскорбил его и вышел из кабинета.

Позже полиция составила на него протокол об административном правонарушении. Шевченко извинился и сказал, что не заметил протезов ветеринара.

Ранее Притула рассказал, что эта ситуация является иллюстрацией «подводных камней», с которыми сталкиваются вернувшиеся с фронта солдаты с инвалидностью.

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      Илья Таксюр
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