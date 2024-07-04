Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:59, 4 июля 2024Мир

Предсказано будущее отношений России и США при победе Трампа на выборах

Политолог Ордуханян допустил попытки сближения США с Россией при Трампе
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Tom Brenner / Reuters

Отношения России и США могут измениться в случае переизбрания экс-президента США Дональда Трампа, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист Рафаэль Ордуханян. Он допустил отмену ряда санкций в отношении России и попытки налаживания контактов.

«Принципиальное отличие Трампа от действующего главы США Джо Байдена в том, что главным врагом он считает не Россию, а Китай. Его деятельность будет направлена именно на противостояние с этой страной, а нагрузка на российский фактор, наоборот, ослабнет, потому что нельзя воевать сразу на два фронта», — объяснил Ордуханян.

Он допустил также и попытки со стороны США переманить Россию на свою сторону путем отмены санкций и различных послаблений.

«Найдется советники, которые скажут Трампу, что Россию нельзя победить на поле боя. Но можно задушить в объятиях, и мы должны быть к этому готовы. Но архитектура наших отношений будет выстраиваться уже совсем по другим правилам и законам. Конечно, налаживать отношения нужно, но очень аккуратно. Мы не должны упустить то, чего уже добились. В частности, это отношения с глобальным Югом», — сказал политолог.

Ордуханян призвал не отвергать возможные попытки Запада к сближению, но оставлять приоритетными внешнеполитические достижения России за время конфронтации.

«Будем торговать, будем общаться. Посмотрим, как решатся визовые вопросы, вопросы бизнеса. В любом случае, мы выяснили, что можем прожить без Запада, а вот они без нас — нет», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Материалы по теме:
«Санкции — это на всю жизнь» США грозят России новыми санкциями. Кто и как принимает эти решения?
«Санкции — это на всю жизнь»США грозят России новыми санкциями. Кто и как принимает эти решения?
13 октября 2021
«Это болезненно для России» Байден избран президентом США. Какой будет его политика на постсоветском пространстве?
«Это болезненно для России»Байден избран президентом США. Какой будет его политика на постсоветском пространстве?
17 декабря 2020

28 июня Трамп заявил, что сможет урегулировать конфликт на Украине еще до начала президентского срока в случае победы на выборах. Он отметил, что российско-украинский конфликт приводит к «глупой и бессмысленной» гибели людей.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные ликвидировали в зоне СВО наемника из Португалии. Он запомнился казнью сдавшегося в плен бойца

      Россиянин надругался над возвращавшейся из гостей незнакомкой

      На российской трассе опрокинулся автобус с 30 пассажирами

      Американка купила фастфуд и возмутилась полученным чеком

      ФСБ потребовала ввести новые ограничения для пользователей IP-телефонии из-за мошенников

      Известный российский актер назвал преимущество Москвы перед Нью-Йорком

      Российский военный решил уклониться от службы и получил пять лет колонии

      Названы главные проблемы российской экономики

      В Госдуме предложили разрешить водить автомобиль людям с ампутированными руками

      Украинских командиров уличили в сокрытии причин потерь ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше