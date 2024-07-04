Предсказано будущее отношений России и США при победе Трампа на выборах

Политолог Ордуханян допустил попытки сближения США с Россией при Трампе

Отношения России и США могут измениться в случае переизбрания экс-президента США Дональда Трампа, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист Рафаэль Ордуханян. Он допустил отмену ряда санкций в отношении России и попытки налаживания контактов.

«Принципиальное отличие Трампа от действующего главы США Джо Байдена в том, что главным врагом он считает не Россию, а Китай. Его деятельность будет направлена именно на противостояние с этой страной, а нагрузка на российский фактор, наоборот, ослабнет, потому что нельзя воевать сразу на два фронта», — объяснил Ордуханян.

Он допустил также и попытки со стороны США переманить Россию на свою сторону путем отмены санкций и различных послаблений.

«Найдется советники, которые скажут Трампу, что Россию нельзя победить на поле боя. Но можно задушить в объятиях, и мы должны быть к этому готовы. Но архитектура наших отношений будет выстраиваться уже совсем по другим правилам и законам. Конечно, налаживать отношения нужно, но очень аккуратно. Мы не должны упустить то, чего уже добились. В частности, это отношения с глобальным Югом», — сказал политолог.

Ордуханян призвал не отвергать возможные попытки Запада к сближению, но оставлять приоритетными внешнеполитические достижения России за время конфронтации.

«Будем торговать, будем общаться. Посмотрим, как решатся визовые вопросы, вопросы бизнеса. В любом случае, мы выяснили, что можем прожить без Запада, а вот они без нас — нет», — заключил собеседник «Ленты.ру».

28 июня Трамп заявил, что сможет урегулировать конфликт на Украине еще до начала президентского срока в случае победы на выборах. Он отметил, что российско-украинский конфликт приводит к «глупой и бессмысленной» гибели людей.