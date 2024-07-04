Пассажиры устроили в самолете дебош из-за детей и попали на видео

Daily Mail: на рейсе JetBlue пассажиры устроили дебош и попали на видео

На рейсе авиакомпании JetBlue произошла ссора между пассажирами, которая попала на видео. Кадры публикует Daily Mail.

По информации таблоида, самолет должен был следовать из Нью-Йорка в Сибао, Доминиканская Республика, 23 июня. Во время взлета стюардесса заметила, что женщина на переднем ряду летит с двумя младенцами и подростком. Она сделала ей замечание, поскольку, согласно требованиям авиакомпании, один взрослый может присматривать лишь за двумя детьми.

В связи со случившимся пилоты приняли решение вернуться к выходу на посадку. У терминала незнакомый попутчик предложил передать одного ребенка ему, чтобы мать не высадили из самолета. Когда лайнер вновь вырулил на взлетно-посадочную полосу, другой незнакомец не выдержал и стал кричать на женщину с детьми. Он обвинил ее в задержке вылета, после чего оба пассажира перешли на крик и оскорбления. В результате самолет вылетел с задержкой.