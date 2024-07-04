Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:03, 4 июля 2024Путешествия

Пассажиры устроили в самолете дебош из-за детей и попали на видео

Daily Mail: на рейсе JetBlue пассажиры устроили дебош и попали на видео

На рейсе авиакомпании JetBlue произошла ссора между пассажирами, которая попала на видео. Кадры публикует Daily Mail.

По информации таблоида, самолет должен был следовать из Нью-Йорка в Сибао, Доминиканская Республика, 23 июня. Во время взлета стюардесса заметила, что женщина на переднем ряду летит с двумя младенцами и подростком. Она сделала ей замечание, поскольку, согласно требованиям авиакомпании, один взрослый может присматривать лишь за двумя детьми.

В связи со случившимся пилоты приняли решение вернуться к выходу на посадку. У терминала незнакомый попутчик предложил передать одного ребенка ему, чтобы мать не высадили из самолета. Когда лайнер вновь вырулил на взлетно-посадочную полосу, другой незнакомец не выдержал и стал кричать на женщину с детьми. Он обвинил ее в задержке вылета, после чего оба пассажира перешли на крик и оскорбления. В результате самолет вылетел с задержкой.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Чешский наемник попал под суд за службу в ВСУ и мародерство в Буче. Он присвоил слитки золота и драгоценности

      В ДНР рассказали о массовых сдачах в плен солдат ВСУ

      Описаны предпочтения ПК-геймеров

      Телеведущая в прямом эфире раскрыла смертельный диагноз

      Китай поддержит Tesla с помощью госзакупок

      Полторы тысячи камней удалили из желчного пузыря пациентки

      Россиянам раскрыли стоимость отдыха «все включено» в Сочи

      В России заявили об ожидаемом и деструктивном шаге Зеленского после встречи с Орбаном

      В ЦБ оценили возможность возвращения массовой льготной ипотеки

      Россиянам дали советы для занятий спортом в жару

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше