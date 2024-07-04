Погранслужба Украины заявила о росте количества попыток пересечения границы группами

Погранслужба Украины: количество попыток пересечь границу группами растет

Представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко заявил о росте количества попыток незаконно пересечь границу группами. Его слова передает «РБК-Украина».

«Это может быть 10 человек, это может быть 20 человек, это может быть 30. Рекордную группу задерживали в количестве 47 человек», — заявил Демченко.

По его словам, растет и стоимость этой услуги — за возможность оказаться в другой стране нарушители платят от 3 до 20 тысяч долларов.

Ранее украинские пограничники задержали 10 уклонистов, пытавшихся попасть в Венгрию через пшеничное поле. «Каждый уплатил переправщикам от 7 до 10 тысяч долларов. Вот только это оказались напрасно выброшенные деньги, ведь все их "путешествие" ограничилось прогулкой по пшеничному полю, посреди которого мужчин и задержали пограничники», — было указано в сообщении ведомства.