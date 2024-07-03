Погранслужба Украины задержала 10 уклонистов в пшеничном поле

Погранслужба Украины: 10 уклонистов пытались попасть в Венгрию пшеничным полем

Пограничная служба Украины задержала 10 уклонистов, пытавшихся попасть в Венгрию через пшеничное поле. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

«Каждый уплатил переправщикам от 7 до 10 тысяч долларов. Вот только это оказались напрасно выброшенные деньги, ведь все их "путешествие" ограничилось прогулкой по пшеничному полю, посреди которого мужчин и задержали пограничники», — указано в сообщении ведомства.

Отмечается, что двое из них пытались сбежать при задержании, а организаторов незаконного пересечения границы ждет уголовное наказание.

Ранее стало известно, что на западе Украины пограничники со стрельбой задержали направлявшихся в Венгрию четырех уклонистов. Пограничники произвели предупредительные выстрелы в воздух, чтобы остановить пытающуюся скрыться группу. Они заплатили по 5,5 тысячи долларов проводникам, чтобы нелегально перейти госграницу.