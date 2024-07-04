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16:42, 4 июля 2024Силовые структуры

Покинувшего Россию бизнесмена осудили заочно на восемь лет за махинации

В Москве заочно осудили на 8 лет экс-главу «РТ-Капитал» Иванова

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Хамовнический суд Москвы заочно приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего гендиректора компании «РТ-Капитал» — дочерней структуры госкорпорации «Ростех»Сергея Иванова за махинации на 138 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Осужденный признан виновным по статьям 159 («Мошенничество») и 201 («Злоупотребление полномочиями») УК РФ. Процесс проходил в отсутствие подсудимого, который покинул Россию после возбуждения уголовного дела, находясь еще в статусе свидетеля. Иванов обзавелся гражданством Турции, поэтому ее власти отказали в его выдаче.

Иванов обвинялся в афере, выразившейся в передаче задолженности одной компании в малоизвестный банк, откуда денежные средства вывели на счета подконтрольных фирм, а затем похитили.

Ранее 4 июня сообщалось, что Кунцевский суд Москвы приговорил к 8,5 годам лишения свободы Валентина Савинова за хищение путем мошенничества картофельного завода у продюсера Яны Рудковской.

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      Любовь Ширижик
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