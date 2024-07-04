Полторы тысячи камней удалили из желчного пузыря пациентки

Женщине из Индии удалили желчный пузырь с полутора тысячами камней

Женщина из Индии страдала от болей в животе и узнала, что у нее в желчном пузыре больше тысячи камней. Об этом пишет Indian Express.

32-летняя Рия Шарма из Дели страдала от вздутия и боли в животе каждый раз, когда она ела жирную пищу или фастфуд. Кроме того, часто после еды она испытывала боль в верхней части живота, которая отдавала в плечо и спину. Приступы нередко выключали тошноту и рвоту. При этом Шарма считала, что у нее просто проблемы с кишечником из-за избыточного газообразования, и длительное время принимала таблетки для уменьшения вздутия.

Когда она обратилась в больницу и ей сделали ультразвуковое исследование брюшной полости, выяснилось, что ее желчный пузырь полон камней. Женщине порекомендовали удалить желчный пузырь и направили на операцию. После удаления медики рассказали Щарме, что внутри было около полутора тысячи камней. Поскольку операция проводилась методом лапароскопии, то есть при помощи небольших проколов, пациентку выписали уже через день.

Камни в желчном пузыре могут образовываться из-за внезапных изменений в образе жизни, больших перерывов между приемами пищи, голодания. Все эти факторы могут провоцировать избыточную выработку желчи, что, в свою очередь, приводит к образованию камней.

Ранее сообщалось, что в Индии 77-летнему мужчине сделали операцию и извлекли из его брюшной полости 14-килограммовую опухоль. Лечащий врач пациента заявил, что это одна из самых крупных опухолей такого рода в истории.

