Пожилой китаец отстал от туристической группы и без вести пропал в российском городе

Пожилой турист из Китая пропал в Забайкальском крае

Пожилой житель Китая без вести пропал в Краснокаменске в Забайкальском крае. Об этом пишет Telegram-канал «Инцидент Краснокаменск».

По данным источника, 76-летний путешественник отстал от туристической группы и пропал в районе ресторана «Аргунь». Информацию о его исчезновении подтвердили в правоохранительных органах города.

Отмечается, что сейчас к поискам иностранца подключились наружные наряды полиции и сотрудники уголовного розыска. В ориентировке говорится, что мужчина был одет в черные шорты и футболку.

Российских туристов, заблудившихся в горной части национального парка Мармарис в Турции, нашли спасатели. По данным местных СМИ, трое россиян — Егор С., Никита С. и Константин Г. — шли по пешеходной тропе Карья, но в какой-то момент сбились с пути и запросили помощи сотрудников спасательной службы.