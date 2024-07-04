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14:07, 4 июля 2024Путешествия

Пожилой китаец отстал от туристической группы и без вести пропал в российском городе

Пожилой турист из Китая пропал в Забайкальском крае

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Пожилой житель Китая без вести пропал в Краснокаменске в Забайкальском крае. Об этом пишет Telegram-канал «Инцидент Краснокаменск».

По данным источника, 76-летний путешественник отстал от туристической группы и пропал в районе ресторана «Аргунь». Информацию о его исчезновении подтвердили в правоохранительных органах города.

Отмечается, что сейчас к поискам иностранца подключились наружные наряды полиции и сотрудники уголовного розыска. В ориентировке говорится, что мужчина был одет в черные шорты и футболку.

Российских туристов, заблудившихся в горной части национального парка Мармарис в Турции, нашли спасатели. По данным местных СМИ, трое россиян — Егор С., Никита С. и Константин Г. — шли по пешеходной тропе Карья, но в какой-то момент сбились с пути и запросили помощи сотрудников спасательной службы.

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      Фариза Бацазова
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