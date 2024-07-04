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13:09, 4 июля 2024Путешествия

Заблудившихся в горах Турции россиян нашли в истощенном состоянии

Заблудившихся в горах турецкого Мармариса россиян нашли спасатели

Фото: Unsplash

Российских туристов, заблудившихся в горной части национального парка Мармарис (Marmaris Milli Parki) в Турции, нашли спасатели. Об этом пишет издание Haberler.

По данным местных СМИ, трое россиян — Егор С., Никита С. и Константин Г. — шли по пешеходной тропе Карья, но в какой-то момент сбились с пути и запросили помощи сотрудников спасательной службы. Путешественники сообщили о своем местонахождении, уточнив, что видят напротив себя «маленький и большой остров».

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В операции по спасению отдыхающих участвовали бригады медиков, Национальная медицинская спасательная команда (UMKE), а также Поисково-спасательная служба (AKUT). Туристов в истощенном состоянии спустили с горы с помощью тросов, а после доставили в больницу для медобследования.

Ранее отдыхавшая в Сочи туристка упала с десятиметровой высоты в горах и чудом выжила. Девушка отправилась на прогулку в лес вместе с приятелем, свой поход пара не регистрировала.

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      Фариза Бацазова
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