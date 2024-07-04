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18:31, 4 июля 2024Россия

Путин предупредил о возможном развертывании ракет средней и меньшей дальности

Президент Путин предупредил о возможном развертывании ракет средней дальности

Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Россия может начать развертывание ракет средней и меньшей дальности. Об этом предупредил президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

По словам главы государства, это возможно в том случае, если аналогичные действия начнут совершать Соединенные Штаты Америки. Путин также сообщил, что Россия предпримет зеркальные меры и в том случае, если Вашингтон начнет испытание и разработку подобного вооружения.

«В связи с выходом Соединенных Штатов из этого договора и анонсированием того, что они начинают приступать к производству, мы тоже считаем себя вправе начать ОКРы, разработки, а в будущем и производство», — объявил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что США после выхода в 2019 году из ДРСМД не только возобновили производство вооружения, которое подпадало под действие договора, но и произвели развертывание соответствующих ракетных систем в Европе в ходе военных учений. Сформулировать возможный ответ на это российский лидер предложил участникам встречи.

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