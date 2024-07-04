Путин поблагодарил членов ШОС за мирные инициативы по Украине

Путин: Россия готова учитывать инициативы членов ШОС по Украине

Москва готова учитывать инициативы членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости

«Мы благодарны участникам Шанхайской организации сотрудничества за предложения по урегулированию этого конфликта. Россия, безусловно, готова учитывать ваши идеи и инициативы», — заявил российский лидер.

Он добавил, что Москва всегда выступала за дипломатическое урегулирование конфликта, и подчеркнул, что причиной кризиса на Украине стала агрессивная политика США.

В ходе выступления Путин также высказался о плане урегулирования украинского конфликта, предложенном Россией. По его словам, инициатива Москвы позволит быстро остановить бои на фронте.