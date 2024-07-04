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12:24, 4 июля 2024Бывший СССР

Раскрыта мечта Зеленского

«РБК-Украина»: мечтой Зеленского был уход из политики после военной победы

Фото: Urs Flueeler / Reuters

Мечтой президента Украины Владимира Зеленского был уход из политики после военной победы в конфликте с Россией. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источники в офисе главы государства.

Собеседник издания прокомментировал возможное участие Зеленского в следующих президентских выборах на Украине. По его словам, у политика была мечта уйти из политики после победы в вооруженном противостоянии с Россией.

При этом отмечается, что в нынешней ситуации абсолютная победа Киева невозможна без непредвиденного события мирового масштаба. «А это очень зыбкий фундамент для любых политических расчетов», — подчеркнули авторы.

Ранее Зеленский допустил участие президента России Владимира Путина в следующем «саммите мира». Он также порассуждал о «справедливом конце» украинского конфликта и посредничестве США и КНР в урегулировании.

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      Юрий Леонов
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