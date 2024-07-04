Россиянам раскрыли стоимость отдыха в Европе летом

РСТ: стоимость отдыха в Европе слетом оставляет 250-350 тысяч рублей на двоих

Летом 2024 года поездка в Европу на неделю обойдется россиянам от 250 тысяч рублей. Стоимость отдыха в странах Евросоюза вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин раскрыл агентству «Москва».

«Средний бюджет европейского путешествия составляет 250–350 тысяч рублей на двоих на 7–10 дней», — сказал специалист.

Он подчеркнул, что итоговые расходы на отпуск зависят от цен на авиабилеты. По словам Горина, перелет в города Европы и обратно в среднем обходится в 50-120 тысяч рублей.

Вице-президент РСТ также отметил, что стоимость размещения в гостиницах в валюте не выросла. «Более того, в последней декаде июня рубль окреп на 15 процентов. Это поспособствовало доступности путешествий», — заключил он.

Горин рассказал, что спрос на поездки в Европу летом 2024 года вырос на 15 процентов по сравнению с прошлым сезоном. При этом речь идет только о сотнях тысяч путешественников, а не миллионах, как раньше.