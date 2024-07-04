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09:28, 4 июля 2024Путешествия

Россияне массово устремились на отдых в Европу летом

РСТ: число поездок россиян в Европу летом выросло на 15 процентов

Фото: Dan Novac / Unsplash

Спрос на отдых в Европе летом 2024 года вырос на 15 процентов по сравнению с прошлым сезоном. О том, что россияне массово устремились в Евросоюз, агентству «Москва» сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

По его словам, число поездок увеличивается, несмотря на трудности с оформлением шенгенских виз. «Из-за того, что нет прямых перелетов, нет и официальной статистики. Оценочно это сотни тысяч человек в летнем периоде. Но это не миллионы, как было раньше», — отметил Горин.

При этом в сравнении с допандемийным 2019 годом количество российских путешественников в Европе сократилось на 80-90 процентов.

Горин добавил, что этим летом россияне чаще всего посещают Италию, Францию, Испанию, Венгрию и Грецию.

Ранее россиянам еще больше ограничили въезд в Шенгенскую зону. Евросоюз запретил своим авиакомпаниям выполнять частные перелеты по всему миру по заказу российских физических и юридических лиц.

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      Мария Борисова
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