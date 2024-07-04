Россияне заблудились в аэропорту, опоздали на рейс и потребовали вернуть деньги

Россияне заблудились в аэропорту Новосибирска и решили подать в суд

Россияне решили подать в суд на аэропорт Новосибирска и потребовать денег после того, как заблудились в здании и опоздали на рейс. Об этом сообщил портал TourDom.ru.

Жительница Новосибирска собиралась улететь в отпуск в Киргизию из авиагавани Толмачево вместе с мужем и четырьмя детьми. Семья прошла регистрацию за 1,5 часа до вылета и проследовала к выходу, указанному в посадочных талонах.

«Мы шли согласно навигации в аэропорту, а это не менее пяти огромных стел с указанием направления "налево" и нумерацией 1-23, огромное табло над эскалатором, говорящее, что мы направляемся верно», — рассказала россиянка в соцсетях.

На входе в стерильную зону путешественники поняли, что все время шли в неправильную сторону. На путь до верного терминала и прохождение досмотра у них ушло 40 минут, в результате они не успели на посадку. Семья решила потребовать у аэропорта компенсацию за пропуск рейса.

В США более десятка пассажиров Delta Airlines отравились испорченной едой в самолете. Рейс пришлось прервать, борт экстренно приземлился в другом городе.